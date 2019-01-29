شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح بين أبناء عزبتي الشرفية والبرنسة في ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية مع لجنة المصالحات بمركز ملوي، جنوب المنيا، في إنهاء نزاع نشب بين أبناء عزبة الشرفية، وعزبة البرنسة، مركز ملوي بسبب اختطاف طفل من الشرفية للمطالبة بفدية.

عقدت الجلسة بقرية البرنسة، بحضور كبار العزبتين، وأعضاء لجنة المصالحات، برئاسة الحاج عبدالله خليفة، التي قررت تغريم أحد أفراد عزبة البرنسة 120 ألف جنيه عقوبة اختطاف طفل وترويعه للمطالبة بفدية، حيث قرر ولي أمر الطفل التبرع بها للمساجد والجمعيات الأهلية، كما وقع الجانبان على شرط جزائي قدره 500 ألف جنيه لمنع تجدد الأحداث بينهم.

جلسة صلح بين أبناء عزبتي «الشرفية والبرنسة» في ملوي بالمنيا

ترجع الأحداث عندما تلقى مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا من محمد فريد، مقيم بعزبة الشرفية باختطاف طفله وتلقيه اتصالا تليفونيا بطلب فدية، وبالتحري تبين أن مختطفي الطفل أحد أهالي عزبة البرنسة بالتعاون مع 3 آخرين من محافظة الشرقية، حيث تم القبض على المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.