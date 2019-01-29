شكرا لقرائتكم خبر عن «عمّ فوزي».. مصري أنقذهُ الأردنيون من الترحيل: «أريد أن أُدفن هنا» (قصّة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أوائل الستينات، غادَر المواطن المصري، فوزي جرجس، القاهرة، عندّما كان يصفها المستشرق الفرنسي، جاك بيرك: «قلعة قديمة لمركزية الدولة»، ذاهبًا إلى الأردن، تحديدًا مدينة «الكرك»، جنوب العاصمة عمّان، استقر هُناك، وأحبّ أهلها، ذكرتهُ «طيبة الأهل» وصور عبد الناصر المُعلقة في المحال التُجارية بمدينته الأم، عمل «مكوجي» ملابس في المدينة العتيقة، ومع الوقت، اكتسب محبة أهل المدينة ولقب جديد: «عمّ فوزي المصري الكركي».

«يعيش «فوزي» في الكرك مُنذ 50 عامًا، يستقبل الصباحات بقراءة الصحف الورقية، يعيش على قليل من فول وحمص مطعم «الزمر» العتيق في وسط المدينة، يعرفنا ونعرفهُ ونعرف مصادر دخله وبؤسه، ملامحه تُشبه جدران قلعة الكرك، فوزي لا يُريد منكم جنسية أو حقوق سياسية، فوزي يريد منكم إتاحة الفرصة لهُ ليموت على أرض الكرك، ويُدفن في مقبرة النبي نوح».. هكذا دوَّن أهالي «الكرك» عن عمّ فوزي، بعد تهديده بالترحيل من الأردن.

«انقذوا عمّ فوزي المصري الكركي (نخوة أردنية)»، عنوان حملة دشنّها أهالي مدينة «الكرك» الأردنية، التي يعيش بها عم فوزي، خلال الأيام الماضية، إذ تم تهديد الرجل السبعيني بالترحيل إلى مصر، في حال عدم تسديد ما عليه من رسوم تصريح عمل وغرامات تُقدر بـ3 آلاف دينار، لصالح وزارة العمل.

دافع عنهُ أبناء المدينة، واصفين الرجل السبعيني، كالآتي: «فوزي مكوجي الكرك، منذ خمسة عقود، يعرف عبق ثياب أهلها وألوانهم المفضلة ومقاسات شبابها، ربمّا عثر ذات يوم على قصيدة وطنية أو رسالة غرامية أو بيان حزبي، أو خطاب عريف حفل لتأييد فلسطين أو العراق أو اليمن أو سوريا في جيب أحدهُم، فوزي أحبّ الكرك لأنها معقل القومية».

ألقت السلطات الأردنيّة القبض على عمّ فوزي، لكن أهل الأردن لم يتركوه أبدًا، حسبْ الناشط الأردني وعضو حزب البعث التقدمي، ناصر حباشنة، إذ قال لـ«المصري اليوم»: «القبض على عم فوزي، استدعى أهل المدينة للاستنفار والمطالبة بإعادته وعدم تسفيره، لأنهم يعتبرونه واحد منهم، هو شخص اعتادت المدينة على وجوده».

وفي الزيارات التي أُجريت له في السجن، قال: «أنا عاوز أبقى بالكرك واندفن فيها، ماليش حد في مصر».. هكذا أخذ يُردد في السجن وصيته لأهالي المدينة التي عاش بها كثيرًا.

شكَّل أبناء المدينة حملة لجمع الأموال لصالح عمّ فوزي، من رئيس بلدية الكرك الأسبق المهندس أحمد الضمور ونائب رئيس غرفة تجارة الكرك، خالد الحباشنة، حسبْ تصريحات ناصر حباشنة لـ «المصري اليوم»: «عم فوزي أصبح لهُ رمزية، كونه شخص هادئ ومسالم ومحب للجميع وصديق للجميع، وعليه تم تشكيل لجنه من أهل مدينة الكرك لجمع المبلغ المترتب عليه وفعلا تم جمع مبلغ يعادل ال 5000 دولار وتم الدفع لوزارة العمل».

وعن دور السفارة المصرية في الأردن في قضية عمّ فوزي، قال «حباشنة»: «للأسف لم يتواصل والسفارة أيضا لم تتدخل رغم أن قضيته أخذت مداها في الأردن».

وبعد الإفراج عنه، كتبَ أحدهُم: «اتذكر الجار والعم فوزي الكوى المصري السبعيني، عندما كان ينهي عمليه الكوي لقمصان ضباط الأمن العام والجيش العربي الأردني، كيف كان يحافظ على القميص ويعتبر أن هذا القميص له قدسيه ويتعامل معه بكل احترام، عندما يلعب المنتخب الوطني الأردني كان من مشجعين المنتخب الوطني الأردني واتذكر وقت العمل الارهابي في الكرك كان قلب فوزي على الكرك».

العم فوزي المصري الكركي يباشر أعماله الآن في «الدراي كلين» ويستقبل مقابلات الصحافة والإعلام المحلي والعربي، فيما يظهر خلال اللقاءات الصحفية التي أجريت معه، متحدثًا بلهجة مزيج بين الأردني والمصري، وكأنه واحدًا من أبناء المدينة.