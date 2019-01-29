شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السويس يكرم «مميش» بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، على تكريم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ومنحه درع شكر وتقدير من محافظة السويس لما يقوم به «مميش» من جهد في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، لعرض آخر تطورات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.