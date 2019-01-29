شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يعلن عن خطة لزيادة عائدات القناة 100% خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، ما اعتبره غيابا لثقافة القيمة المضافة، موضحاً أنه رغم عبور مليار طن من البضائع سنوياً، «فلم تكن لدينا ثقافة القيمة المضافة»، مطالباً بتعديل قوانين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب الاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء مراكز تدريب فني بالتعاون مع الشركات العالمية، وأن ثقافة المناطق الصناعية في محور القناة تهدف لتعزيز ثقافة القيمة المضافة للبضائع التي تمر من خلال القناة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب عن خطة لمضاعفة عائدات القناة إلى الضعف أي بنسبة 100% بحلول عام 2023.

وعن الأسباب وراء حفر القناة الجديدة قبل 3 سنوات، قال مميش إن الدولة حفرت قناة السويس الجديدة، لأن القناة القديمة كان عليها بعض الملاحظات، فإذا تعطلت مركب واحدة في القناة كانت تتوقف حركة التجارة العالمية، بجانب أن القناة الجديدة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، بجانب أن زيادة عمق القناة كان أمراً لابد منه للتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، وأنه تم تعميق القناة إلى 24 متراً بعد أن كان 16 متراً فقط، وتابع: «بهذا الوضع نكون أسرع وأكبر قناة ملاحية تتعامل مع السفن العملاقة في العالم»، وقال إن صناعة السفن العملاقة كانت أحد أهم العوامل التي أدت إلى التفكير في حفر قناة السويس الجديدة، وإقامة المنطقة الاقتصادية.

وأضاف مميش أن حركة التجارة حول العالم تغيرت من الشمال إلى الجنوب واصبحت من الشرق للغرب، وأغلب هذه التجارة تمر عبر قناة السويس.