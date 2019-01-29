شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة» تنقل 4 دوائر جنايات إلى معسكر الأمن المركزي بـ«الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، قرارًا بنقل عدد من دوائر الجنايات، وتضمن القرار نقل 4 دوائر جنائية إلى قاعة محاكمة الكليو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بمعسكر قوات الأمن المركزي، وذلك بناءً على قرار وزير العدل، باعتبار أن تلك القاعة تابعة لمحكمة الاستئناف.

ووفقًا للقرار، فإن الدائرة «13» جنايات الجيزة، التي جرى نقلها إلى معسكر الأمن المركزى، تختص بقضايا دوائر أقسام شرطة:«أطفيح، والصف، والشيخ زايد»، على أن تُحال لها جميع الدوائر المتداولة الدائرة «6» جنايات الجيزة، وتنعقد تلك الدائرة خلال الأسبوع الأول من كل شهر، كما تختص الدائرة «18» جنايات الجيزة، بنظر قضايا دائرتى:«الهرم- فردى، والواحات»، والتى تعقد خلال الأسبوع الثانى من كل شهر، إضافة إلى اختصاص الدائرة«21» جنايات الجيزة والتي تعقد بالأسبوع الثالث من كل شهر، بنظر قضايا دائرة «الهرم – زوجى»، وكذا تنظر الدائرة «26» جنايات الجيزة، قضايا أقسام «أوسيم (زوجى)- وأكتوبر»، على أن تحال إليها جميع القضايا المتداولة أمام الدائرتين «8»، و«22»، ما لم يصدر فيهم أية إجراءات، على أن تعقد الدائرة خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.

وتختص الدائرة 6 جنايات الجيزة، بحسب قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بنظر قضايا قسم «كرداسة- فردي»، اعتبارًا من دور فبراير 2019، على أن تعقد بالقاعة رقم 2 بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بذات دور الانعقاد وذات التشكيل وكذلك تختص الدائرة 8 جنايات الجيزة بنظر قضايا قسم الحوامدية، اعتبارًا من دور فبراير 2019 وتعقد بمحكمة العباسية وبذات دور الانعقاد والتشكيل.

وشمل القرار، اختصاص الدائرة 22 «جنايات الجيزة» بنظر قضايا قسم البدرشين «فردي» اعتبارا من دور فبراير 2019 وتعقد في التجمع الخامس بذات الانعقاد والتشكيل وتختص الدائرة 9 «جنايات الجيزة» بنظر قضايا العمرانية فردي من دور فبراير 2019، وتستمر في نظر القضايا المؤجلة أمامها وقضايا إعادة الإجراءات الخاصة بقسم الحوامدية والعمرانية زوجي قبل دور فبراير 2019.

وتقرر أيضًا أن تختص الدائرة 16 جنايات الجيزة، بنظر قضايا قسم كرداسة زوجي اعتبارًا من فبراير 2019، وتستمر في نظر القضايا المؤجلة أمامها وقضايا إعادة الإجراءات الخاصة بقسم كرداسة -فردي، قبل دور فبراير 2019 وتختص الدائرة 23 جنايات الجيزة، بقسم الجيزة والبدرشين- زوجي، اعتبارًا من دور فبراير 2019، وتستمر في نظر القضايا المؤجلة أمامها وقضايا إعادة الإجراءات الصادرة منها الخاصة بقسم البدرشين- فردي قبل دور فبراير 2019.