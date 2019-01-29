شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع مديرة بنك التعمير الأوروبي تدوير المخلفات ودعم السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون في مجالات العمل البيئي وخاصة صناعة تدوير المخلفات في مصر، وذلك بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثل وزارة الصناعة.

أكدت جانيت هكمان على أهمية التعاون مع مصر في مجالات حماية البيئة.

تناول الاجتماع وضع خارطة طريق لسبل التعاون مع البنك لحماية البيئة وخاصة في مجالات تدوير المخلفات الصلبة والزراعية واستخدامها كوقود بديل لخفض انبعاثات الكربون في الصناعة المصرية، كما تم مناقشة دعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في مصر وآليات زيارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات وفق الاشتراطات البيئية وخاصة محميات جنوب سيناء .

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع البنك ومشروعاته العامله في مصر لحماية البيئة.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تغير لغة الحوار المجتمعي والعمل على دعم صناعات تدوير المخلفات بكافه أنواعها لتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب وزيادة القاعدة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار،علاوة على حماية البيئة .

كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية واتجاه الوزارة لتدوير جريد النخيل في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى جهود الوزارة في رفع الوعي البيئي بأهمية قضية تدوير المخلفات ولقاءات الحوار المجتمعي التي تنفذها حاليا الوزارة لحل مشكلات المخلفات في مصر.

كما ناقشت الوزيرة نتائج زيارتها الأخيرة لألمانيا للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في تدوير المخلفات، وجهود مصر لتوطين التكنولوجيا الألمانية للوصول إلى تحقيق الفوائد البيئة والاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي ومبادرتها لتكامل اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.