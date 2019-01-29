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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يغرد بصورة للتضامن مع مصر ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر الحساب الرسمي للإليزيه، الثلاثاء، صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو بجوار أحد أعمدة الكاتدرائية البطرسية، والذي ظهرت عليه علامات الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له في ديسمبر 2016.
وعلق على الصورة: «في ذاكرة الأقباط المصريين، تضرر بفعل إرهابيين متوحشين».
جاء ذلك خلال لقائه بالبابا تواضروس وشيخ الأزهر.
وأعاد الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي نشر التغريدات مصحوبة بالصور.
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