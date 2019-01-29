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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب بسرعة الحصول على كلمة السر وتسجيل استمارة امتحان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة سرعة التوجه إلى المدرسة للحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى لكتابة الإستمارة الإلكترونية لدخول الامتحان، مؤكدة أن الطالب لن يتمكن من كتابة الاستمارة الورقية إلا بعد تسجيل الإلكترونية.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الطالب حال اكتشاف خطأ فى الاستمارة الإلكترونية عليه التوجه إلى المدرةس لتصحيح الخطأ من خلال المدرسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب المنازل الراغبين فى التقدم للامتحانات عليهم كتابة استمارة ورقية فى المديرية التابع لها الطالب، على أن يتم كتابة الاستمارة الإلكترونية فى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 9 يونيو المقبل.
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