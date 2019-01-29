شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة ملفات النظافة والتصدى لمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة ما تحقق فى مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع عرض محافظ الجيزة بعض الخطط والمشروعات الهامة التى تقوم بها المحافظة، ومنها مشروع تطوير محور المريوطية، حيثُ أشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تطهير وتغطية أجزاء من مصرف المريوطية، الذى يمتد داخل نطاق محافظة الجيزة لمسافة (70) كم، وأوضح أن التطوير المطلوب ينحصر كأولوية أولى فى القطاعين الثانى والثالث من مصرف المريوطية، لافتًا إلى أن جهود المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت بنجاح عن رفع المخلفات المتراكمة منذ سنوات فى هذين القطاعين

كما تطرق محافظ الجيزة إلى مشروع تطوير ترعة المنصورية كأحد مشروعات الرؤية المستقبلية للمحافظة، مشيرًا إلى أن الترعة تمتد داخل نطاق محافظة الجيزة بمسافة (37) كم. وحول الأعمال الجارية والمنتهية، أوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية بالترعة بطولة 8.22 كم، باعتماد 505 ملايين جنيه، كما تمت أعمال رصف وإنشاء أرصفة وبلدورات وتركيب أعمدة إنارة، كما تم وضع تصور لإنشاء أعمال تنسيق موقع فوق المنشأ المائى بالقطاعين الثانى والثالث من الترعة، مع توسعة الطريقين وإنشاء أماكن انتظار سيارات بالأماكن القابلة لذلك

وفيما يتعلق بمشروع تطوير شارع ترسا، أشار محافظ الجيزة إلى قيام المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، كما قامت برصفه، وذلك فى ضوء اختيار شارع ترسا لتخفيف الضغط المرورى عن شارعى الهرم وفيصل، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، مضيفًا أن المشروع يهدفُ إلى إيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى حال الإغلاق الجزئى أو الكلى لبعض المناطق، إلى جانب تحقيق الانسياب المرورى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى.

كما عرض محافظ الجيزة خلال الاجتماع جهود المحافظة فى مجال النظافة ورفع المخلفات، مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بتطوير هذه المنظومة والمتابعة الدقيقة لها للوصول بها لمستوى طموح مواطنى الجيزة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على جمع القمامة من المنبع، حيث تم تقسيم مدينة الجيزة لعدد (36) مربعًا، واتخذت إجراءات إسناد هذه المربعات لمتعهدين وشركات لتقوم بالجمع المنزلى فتم حتى الآن التعاقد على (12) مربعًا من هذه المربعات بدأت فيها بالفعل منظومة الجمع المنزلى إعتبارًا من 14 /12 /2018 وجار الآن استكمال إجراءات التعاقد على باقى المربعات.

وأضاف أنه جار دعم هيئة النظافة والتجميل بالتعاقد مع عدد (700) عامل سوف ينضم معظمهم لتدعيم الوردية الليلية، كما تم دعم هيئة النظافة والتجميل بمعدات جديدة، وتم حصر كافة المعدات العاطلة بالمراكز والأحياء وإعداد المقايسات اللازمة لها وجار إصلاحها باعتمادات 42 مليون جنيه. وأضاف أنه تم إعادة تنظيم العمل فى هذا القطاع بتحديد المسئوليات وتنظيم العلاقة بين هيئة النظافة والأحياء وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أنه فى إطار اقتحام مشكلة تراكم مخلفات الهدم والبناء، بالعديد من طرق المحافظة منذ سنوات طويلة، فقد ت ظبط نحو (300) مركبة مخالفة وتطبيق العقوبات المقررة عليها وتم حصر هذه المخلفات ورفع كميات كبيرة منها.

كما عرض محافظ الجيزة جهود المحافظة فى التصدى لمخالفات البناء، مؤكدًا أن المحافظة قامت بجهد كبير فى هذا المجال خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومازالت الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا مما جعل المحافظة النموذج الذى احتذت به معظم المحافظات.

وأشار إلى استمرار أعمال الإزالات بكافة أرجاء المحافظة منذ شهر سبتمبر الماضى، وحتى تاريخه يوميًا بدون انقطاع مع المتابعة اليومية الدقيقة، حيثُ تم تنفيذ 396 حالة إزالة بأحياء الجيزة الثمانية، وكانت العمارات المخالفة لقيود الارتفاع معظمها على حرم الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما تم تنفيذ 816 حالة إزالة على مستوى مراكز الصف وأطفيح والبدرشين وأوسيم وكرداسة والواحات البحرية ومنشأة القناطر والحوامدية والعياط وأبو النمرس منها مخالفات لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائرى.

وأكد محافظ الجيزة أن جهود استرداد أراضى الدولة تتم على محورين، الأول أعمال التقنين والثانى تنفيذ الإزالات، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالتقنين فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين نحو 15191 طلبًا، وتم تنفيذ 3082 معاينة، وفيما يتصل بإزالة التعديات على أراضى الدولة، فقد بلغ اجمالى الاراضى المتعدى عليها والتى تم استردادها من مايو 2017 وحتى يناير 2019، نحو 22655 حالة تعدٍ، تم التعامل معها واسترداد نحو 12038 حالة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم القيام بحملات رفع إشغالات يومية نهارية وليلية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وحملات مكبرة بحضور المحافظ، أسفرت عن فتح شارع مستشفى الصدر تمامًا ورفع أكثر من (3000) إشغال متحرك وثابت وبائع جائل ومواقف عشوائية كانت متمركزة منذ سنوات طويلة والتصدى لمحاولات عودة أى إشغال به، إلى جانب فتح شارع ترسا فى القطاع من طريق المريوطية حتى شارع المحولات بطول 2كم وتنفيذ 42 قرار إزالة به وجار الآن اتخاذ إجراءات نزع الملكية للقطاع الثانى من شارع المحولات وحتى شارع عثمان محرم لإعداد الشارع كمحور موازٍ لشارع الهرم، بالإضافة إلى نقل الباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمدخل العياط الذين كانوا محل شكوى مستمرة للأهالى وتسكينهم بباكيات تم إعدادها وتجهيزها لذلك، وكذلك إزالة عدد من الكافتيريات والمقاهى المخالفة بحى الدقى وحى العجوزة.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلى للقمامة، نظرًا لأنها سوف تسهم فى تقليل كميات المخلفات بالشوارع، مع أهمية العمل أيضًا على تغطية الأجزاء المطلوب تغطيتها من مصرف المريوطية، لأن ذلك سوف يسهم فى إيجاد حل نهائى لمشكلة إلقاء المخلفات فى المصرف.

كذلك فقد وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا، بما فى ذلك تعويض من سيتم نزع ملكيتهم.