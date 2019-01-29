محمد صلاح يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" بنشر غلاف كتاب.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، بكتاب "أنت البطل" وهو مجموعة قصصية، أصدرها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للأطفال من سن 10 لـ 15 سنة والتى يقدم فيها الأيقونة المصرية محمد صلاح كبطل للقصة ضمن حملة (إنت أقوى من المخدرات). ونشر صلاح غلاف الكتاب عبر صفحته الرسمية بموقع التدوين تويتر، مكتفيا بنشر الغلاف دون كتابة أى تعليق.

محمد صلاح وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، دشنت من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتى قادها سفير الحملة اللاعب الدولى محمد صلاح وأسفرت عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعى وزادت نسبة الاتصال على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400%.

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