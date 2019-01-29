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الصفحة الرسمية للرئيس تنشر صورا لزيارة السيسى وماكرون للعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعض من صور الجولة التى اصطحاب فيها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون خلال جولة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقالت صفحة الرئيس السيسى على "فيس بوك": "قام السيد الرئيس أمس باصطحاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي ستعد الإنجاز الثقافى الأضخم فى الشرق الأوسط ومنارة للإبداع الفني والفكري بالمنطقة".

 

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر.

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