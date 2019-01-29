شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر للرئيس الفرنسى: السلام هو رسالة الأزهر لحماية الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالرئيس ماكرون وحرمه والوفد المرافق له، مؤكدًا أن زيارته تمثل أهمية خاصة نظرًا للعلاقات الثقافية والتاريخية التى تربط بين الأزهر و فرنسا، والتى تتمثل فى المبتعثين الأزهريين إلى فرنسا الذين أصبحوا رموزًا للفكر والثقافة فى مصر، ولا زالت هذه المدرسة هى الأكثر تأثيرًا فى الأزهر، ولذلك فإننا حريصون على استمرار هذه العلاقات وتوطيدها.

وأوضح فضيلته أن هذه العلاقات القوية تحتم علينا مساعدة فرنسا فى التغلب على الإرهاب، ومواجهة الذين يقتلون الآخرين باسم الدين، موضحًا استعداد الأزهر لدعم فرنسا من خلال برنامج لتدريب الأئمة على مواجهة الفكر الإرهابي، بالإضافة إلى تقديم منح للطلاب الفرنسيين للدراسة فى الأزهر الشريف؛ لتكون فرنسا مركزًا لنشر الفكر الوسطى فى أوروبا.

وأكد الإمام الأكبر أن السلام هو الرسالة الأولى من رسائل الإسلام الصحيح الذى يحمله الأزهر، والذى يعتبر الضامن الوحيد لحماية الأرواح والدماء البريئة، مشيرًا إلى أن الأزهر على استعداد للمساعدة فى إنقاذ أى إنسان يعيش فى أى مكان بالعالم من أن يقتل باسم الدين، كما يعمل على مد جسور الحوار مع الغرب والمؤسسات الدينية الكبرى كالفاتيكان ومجلس الكنائس العالمى وأسقفية كانتربري، وسوف يشارك فى مؤتمر الأخوة الإنسانية المزمع عقده فى أبو_ظبى مطلع فبراير المقبل بالتعاون مع الفاتيكان؛ لنشر السلام بين أتباع الأديان.

من جانبه عبر الرئيس الفرنسى عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر بصفته أكبر رمز إسلامي، ولدوره المحورى فى مواجهة كل أشكال العنف و الإرهاب، وعمله الدائم على مد جسور الحوار بين الأديان، وسعيه لإحياء العلم والمعرفة الإسلامية، مبديًا تطلعه لزيادة التعاون مع الأزهر_الشريف والتنسيق معه، لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاستقرار فى المجتمع الفرنسي، ومواجهة التيارات المتشددة التى تستقطب الشباب المسلم فى فرنسا.

وأبدى الرئيس ماكرون رغبته فى أن يتلقى جميع الأئمة والدعاة الفرنسيين تدريبهم فى الأزهر الشريف، وأن يتلقى الطلاب الفرنسيون تعليمهم الدينى فى جامعة الأزهر، ليكونوا ضمانًا للاستقرار ولاحترام قواعد المواطنة، مؤكدًا أهمية استعادة العلاقات الثقافية بين الأزهر وفرنسا من خلال تبادل المنح والعلاقات الأكاديمية بين الجانبين.



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (1)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (2)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (3)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (4)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (5)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (6)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (7)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (8)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (9)



الإمام الأكبر يستقبل الرئيس الفرنسى (10)