شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع ماكرون بمطار القاهرة عقب انتهاء زيارته الرسمية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر.

وكان فى وداع الرئيس الفرنسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بدأ زيارته إلى مصر أول من يوم الأحد، بالتوجه إلى معابد أبو سمبل جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين.

و شهدت زيارة، إيمانويل ماكرون، لمصر التى تستمر لـ3 أيام من المعابد والآثار المصرية القديمة، برفقة زوجته، الكثير من الجولات إلى معبد أبو سمبل بأسوان وغيرها من المواقع الأثرية، قبل أن يتوجه إلى القاهرة.