شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى: لدينا مشاريع كثيرة مع الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى ،خلال مؤتمر الصحة الأفريقى الأول المنعقد حاليا بالقاهرة ، أن مصر مهتمة بقيادتها الأفريقية 2019، وهذا ملاحظ على مستوى القيادة السياسية،و المسئولين، والإرادة المصرية وهو أن يكون لدينا تعاون كبير مع القارة الأفريقية، ويتمثل ذلك أيضا فى المؤتمر شرم الشيخ الأخير، ثانيهما اهتمام القيادة السياسية بالصحة ،ويتمثل ذلك فى مبادرة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار ونشهد مشروع قومى للتأمين الصحى الشامل وتقوده القيادة السياسية لتنفيذه على الوجه الأكمل.

وأضاف نحن فى الإنتاج الحربى اشتركنا فى معرض" إي جى" فى السودان العام الماضى، ولدينا مشاريع كثيرة مع الدول الأفريقية، ونحاول من خلال سفرائنا فى الدول الأفريقية ،والملحقين العسكريين فى مصر أن نتعاون فى العديد من المجالات، واستخدام الطاقات المتاحة لدينا لصالح المجتمع المصرى كله ،ونتعاون مع وزارة الصحة،ونعمل لإنشاء مصانع بالاشتراك مع وزارة الصحة ،واستطعنا إنشاء شركة " We Can "لأدوية الأورام، وتعتبر منافسة للإنتاج العالمى، ولدينا مصنع للمستلزمات الطبية ،والتعاون فى مجال الرعاية الطبية الألمانية، والتعاون مع شركة فرنسية فى مجال تصنيع المستشفيات، ونتعاون فى المجال الصحى فى أفريقيا ،ونشكر جامعة طنطا ونتمنى نجاح كل فعاليات المؤتمر.