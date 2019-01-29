شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول فعاليات منتدى شباب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعدادالقادة بحلوان، حول فعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب الجامعات المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان برعاية وزير التعليم العالى خلال الفترة من 27-31 يناير الجاري، بمشاركة حوالي 380 طالبًا وطالبة، وعضو هيئة تدريس من 27 جامعة مصرية.

وأشار التقرير إلى مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى فعاليات اليوم الثانى للمنتدى، حيث استعرضت خطة الوزارة، والتى شملت عدة محاور منها: رؤية مصر 2030، ودور الشباب والمرأة فى تنفيذ كافة محاور وبرامج التنمية، وهيكل الاقتصاد المصرى، والبنية الأساسية للدولة، ومشروع رواد 2030، وتشجيع فكر ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطة الإصلاح الإدارى للجهاز الإدارى للدولة، وميكنة الخدمات، والمدن الجديدة بالدولة.

وأكدت د. هالة السعيد على علاقة رؤية مصر 2030 بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن مصر وضعت خطة طويلة المدى للوصول إلى مراحل متقدمة من تنمية حقيقية ومستدامة، موضحة أن تحديث رؤية مصر 2030 جاء نظرا للمتغيرات التي تحدث على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفة أن التحديث شمل إضافة عدة قضايا هامة، مثل: القضية السكانية، وندرة المياه وتأثيرها، وكذلك الشمول المالي، وكيفية اندماج الجميع في المنظومة المالية الرسمية.

كما دعت د.هالة السعيد طلاب الجامعات للمشاركة المجتمعية في تحديث الرؤية التي ستتم خلال شهر أبريل القادم، مشيرة إلى اختيار مجموعة من طلاب الجامعات ليمثلوا جامعاتهم؛ بهدف التعريف بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تنمية روح الانتماء الوطني لدي الشباب، ومكافحة الشائعات التي تحاول النيل من الوطن وشبابه، بالإضافة إلى ممارسة الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية بما يساهم فى بناء شخصيتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المنتدى يتضمن لقاءات حول مجلس النواب والشباب، وبناء الدولة، وإستراتيجية الأمن القومي، وأثر الثقافة في الانتماء الوطني، وإستراتيجية الوزارة فيما يخص الأنشطة الطلابية ولوائحها.