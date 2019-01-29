نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات كفر الشيخ لمجابهة زيادة الأحمال بالدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الاتحاد المكون من HYOSUNG/ ZTPC لإنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة، لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة الدلتا.
أوضحت مشالى فى بيان لها، أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة جهد 500/220/66/11 ك.ف سعة (2× 750+3×175+4×40) ميجافولت امبير لمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز GIS ومهمات جهد 66 &11 كيلوفولت من النوع التقليدى AIS بنظام تسليم مفتاح حزمة (أ) .
وأضافت مشالى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 544 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر من تاريخ الإخطار بالقبول .
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