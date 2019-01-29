شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى فيديو متداول لبيع منتجات مدرسة بدمياط بأكثر من قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الفيديو المتداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نقلته إحدى القنوات الفضائية، حول "بيع لمنتجات التعليم المزدوج في معرض منتجات مدرسة دمياط الجديدة بأكثر من قيمتها".

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أصدر قرارًا بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة ما ورد في الفيديو، كما وجه بالتواصل مع المعلمة التي قيل إنها تواصلت مع برامج فضائية وقدمت لهم الفيديو للوقوف على صحة ما فيه، وأسباب قيامها بالتصوير والتوزيع على وسائل الإعلام عوضًا عن التقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة.

ويشير مجاهد إلى أنه أصدر توجيهاته فور علمه بظهور هذا الفيديو للتحقق مما ورد فيه، ومعرفة حقيقة ما جرى، والأطراف الضالعة فيه، وذلك قبل المبادرة بإصدار تصريحات صحفية وإعلامية غير دقيقة أو غير مكتملة الأركان.

وقال مجاهد إن التحقيقات وحدها هي القادرة على الفصل في صحة ما يثار أو يتم تداوله في شأن المدرسة التابعة لإدارة التعليم والتدريب المزدوج في التعليم الفنى

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ما يرد إليها أو يُطرح من قبل المواطنين فيما يختص بالمدارس والأنشطة وغيرها من تفاصيل العملية التعليمية والتربوية في كل مدارس الجمهورية، كما تؤكد على أن واجبها يحتم التيقن والتحقق مما يقال أو يثار سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم ترك مساحات لنمو وانتشار الأخبار الكاذبة أو الحقائق المنقوصة.