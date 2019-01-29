فيديو.. دار الإفتاء: "زيارة آل البيت والأضرحة جائزة ولا شئ فيها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم زيارة آل البيت والأضرحة. وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (زيارة آل البيت والأضرحة جائزة، ولا شئ فيها).

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