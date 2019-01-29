شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى سفير التشيك بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، يان فوليكسفير سفير دولة التشيك لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

خلال اللقاء أكد وزير الطيران على عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية، وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مجالات وأنشطة الطيران المدنى المختلفة، وإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ.

كما أشار السفير التشيكى إلى أن هذا الخط الجوى يعد أداة ربط هامة لجمهورية التشيك مع الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن تشغيل مطار سفنكس وافتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة فى الفترة المقبلة سيساهم فى دعم الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى وتشجيع الحركة السياحية بين البلدين.

وأشاد فوليكسفير بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران لعملائها المسافرين على متن طائراتها وهو ما لمسه من خلال تجربة سفره بقدومه على رحلة طيران القادمة من المدريد إلى القاهرة.