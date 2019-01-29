شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 9 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقعد أشمون حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية عن مقعد دائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، لوفاة نائبها محمود الخشن، أوراق 9 مرشحين حتى الآن، خلال المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتلقى أوراق المرشحين، والتى بدأت فى 19 يناير الجارى، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن لجنة تلقى أوراق المرشحين بدأت عملها منذ يوم 19يناير فى تلقى الأوراق التى حددتها الهيئة، وبلغ من تقدموا حتى الآن 9 أشخاص، بينهم 5 من الأحزاب السياسية، و4 من المستقلين.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة المشرفة على تلقى أوراق المرشحين تقوم بمراجعة الأوراق وبيان مدى استيفائها للشروط والإجراءات المطلوبة، وأنه عقب إغلاق باب الترشح ستقوم الهيئة بإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم يوم 4 فبراير على أن يتم تقديم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى اعتبارا من 4 فبراير وحتى الأربعاء 6 فبراير على أن تفصل المحكمة فيها من يوم 6 وحتى يوم 11 فبراير .

وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة ستقوم بإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 فبراير وأن يكون اليوم التالى للتنازلات، على أن يتم نشرها يوم 18 فبراير وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 28 فبراير، وأن يتم البدء فى الانتخاب بالخارج يومى الجمعة والسبت الموافقين 1 و 2 مارس بالخارج، وتصويت المصريين فى الداخلى يومى و10، و11 مارس، وفى حالة الإعادة تكون عملية تصويت المصريين بالخارج 5، و6 أبريل، وفى الداخل 14، و15 أبريل.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا الناخبين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى التصويت في الانتخابات التكميلية، بعد خلو المقعد بوفاة النائب محمود الخشن الذى كان يشغله، إثر أزمة قلبية حادة.

وأشار المستشار إبراهيم لاشين إلى أن الهيئة تلقت كتابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في 19 يناير الجاري بخلو مقعد النائب محمود الخشن عن المقعد الفردي بالدائرة الخامسة مركز أشمون بمحافظة المنوفية لوفاته، وطلب إعمال المادة 8 من الدستور وقانون مجلس النواب بشأن خلو مقعد أحد النواب بمجلس النواب بالنظام الفردي بأن يتم إجراء انتخابات تكميلية، حيث يستكمل العضو الجديد فترة العضو سلفه.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".