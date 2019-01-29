مجلس الوزراء ينشر فيديو لقاء مدبولى بالرئيس التنفيذى "لأورانج" العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة أورانج العالمية، وحضر المقابلة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد رئيس الوزراء باستثمارات شركة أورانج فى مصر باعتبارها واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات، مؤكدا أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع الشركة من خلال زيادة استثمارات شركة أورانج فى مصر بمجالات جديدة من التى توليها الشركة اهتماما فى خطة توسعاتها حول العالم.
وأضاف رئيس الوزراء أن المباحثات المهمة التى أجراها الرئيس السيسي، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس تطرقت إلى مقترحات زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر بما فيها استثمارات شركة أورانج.
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