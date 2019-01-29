شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقى مديرة بنك التعمير الأوروبى لبحث التعاون فى حل مشكلات المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وجانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة التعمير و التنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى، و خاصة صناعة تدوير المخلفات فى مصر و ذلك بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة و ممثل وزارة الصناعة .

أكدت جانيت هكمان على أهمية التعاون مع مصر فى مجالات حماية البيئة.

تناول الاجتماع وضع خارطة طريق لسبل التعاون مع البنك فى حماية البيئة و خاصة فى مجالات تدوير المخلفات الصلبة والزراعية واستخدامها كوقود بديل لخفض انبعاثات الكربون فى الصناعة المصرية كما تم مناقشة دعم السياحة البيئية فى المحميات الطبيعية فى مصر وآليات زيارة الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمحميات وفق الاشتراطات البيئية و خاصة محميات جنوب سيناء.

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع البنك و مشروعاته العامله فى مصر لحماية البيئة.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تغير لغة الحوار المجتمعى و العمل على دعم صناعات تدوير المخلفات بكافه انواعها لتوفير فرص عمل و تشغيل الشباب و زيادة القاعدة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار علاوة على حماية البيئة .

كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية و اتجاه الوزارة لتدوير جريد النخيل فى عدد من المحافظات بالاضافة إلى جهود الوزارة فى رفع الوعى البيئى بأهمية قضية تدوير المخلفات و لقاءات الحوار المجتمعى التى تنفيذها حاليا الوزارة لحل مشكلات المخلفات فى مصر.

كما ناقشت الوزيرة نتائج زيارتها الأخيرة لألمانيا للتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تدوير المخلفات و جهود مصر لتوطين التكنولوجيا الالمانية للوصول إلى تحقيق الفوائد البيئة و الاقتصادية و الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي و مبادرتها لتكامل اتفاقيات التنوع البيولوجي و تغير المناخ و التصحر.