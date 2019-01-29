شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك فى احتفالات أعياد الربيع الصينية من قلعة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة تهنئتها للشعب الصينى بمناسبة أعياد الربيع والاحتفال برأس السنة الصينية، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين دولتى مصر والصين على المستويين الرسمى والشعبى والتى زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها الوزيرة مساء أمس خلال مشاركتها فى الاحتفالية التى نظمها المركز الثقافى الصينى بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بقلعة صلاح الدين فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع الصينية، والتى تم بثها مباشرة حول العالم على القنوات الفضائية ومنها التليفزيون الصينى CCTV .

وقد شارك فى حضور الاحتفال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وليو يونج فنج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، و شى يوين المستشار الثقافى الصينى.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإعراب عن سعادتها لمشاركتها فى هذا اليوم من قلب القاهرة القديمة حيث الحضارة والتاريخ، مشيرة إلى اهتمام مصر دائما بمشاركة دولة الصين فى الاحتفال بأعياد الربيع الصينى ورأس السنة الصينية الجديدة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على التعاون المستمر والمتزايد بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة.

وأشارت الى زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الصين والتي كانت أولى رحلاته الخارجية في عام 2014، وأنه تم عقد ٥ لقاءات قمة بين الرئيسي السيسي ونظيره الصيني خلال الثلاث سنوات الماضية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى التطلع لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية متميزة من خلال المقومات الفريدة التي تتمتع بها.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن زيارة نائب الرئيس الصيني لمصر في أواخر عام 2018، والتى تضمنت زيارة لعدة مناطق اثرية، مشيرة إلى إعلانه خلال زيارته بأنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية في بلاده.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالترحيب بكافة السائحين على أرض مصر، متمنية أن يشهد العام الجديد مزيد من السائحين وخاصة من الصين.

من جانبه رحب شى يوين المستشار الثقافي الصيني بالحضور، مقدما التهنئة بعيد الربيع الصينى ومتمنيا للجميع سنة جديدة سعيدة.

كما قدمت ليو يونج فنج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، الشكر لكل المنظمين لهذا الحدث الرائع وخاصة وزارة السياحة التي قدمت الرعاية المادية للاحتفالية، مشيرة إلى أن قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد محمد على من الرموز الآثرية والحضارية الفريدة التى توجد فى مصر.

وأكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تطلعها لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقد تمت إضاءة القلعة ومسجد محمد على باللون الأحمر احتفالا باعياد الربيع ورأس السنة الصينية.





