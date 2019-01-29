"التعليم" تحقق في "فيديو" بيع منتجات مدرسة فنية بأكثر من قيمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، بشأن "الفيديو" الذي تناولته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بمدرسة دمياط الجديدة، والذي يصور ما قيل إنه "بيع لمنتجات التعليم المزدوج في معرض منتجات المدرسة بأكثر من قيمتها".

وقال البيان، إن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أصدر قرارًا بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة ما ورد بالفيديو.

وأضاف أنه جرى التواصل مع المعلمة التي قيل إنها تواصلت مع برامج فضائية قدمت لهم "الفيديو"، للوقوف على صحته، وأسباب لجوئها لتصويره وتوزيعه على وسائل الإعلان عوضًا عن التقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة.

وتابع الدكتور محمد مجاهد، بأنه أصدر توجيهاته فور علمه بظهور هذا "الفيديو" للتحقق مما ورد فيه، ومعرفة حقيقة ما جرى، والأطراف الضالعة فيه، قبل المبادرة بإصدار تصريحات صحفية وإعلامية غير دقيقة أو غير مكتملة الأركان.

وأكد أن التحقيقات وحدها القادرة على الفصل في صحة ما يثار أو يجري تداوله في شأن المدرسة التابعة لإدارة التعليم والتدريب المزدوج.

وأكد وزارة التربية والتعليم، أنها تتعامل بجدية كاملة مع كل ما يرد إليها أو يُطرح من قبل المواطنين، فيما يختص بالمدارس والأنشطة وغيرها من تفاصيل العملية التعليمية والتربوية في كل مدارس الجمهورية.

وتابعت بأن واجبها يحتم التيقن والتحقق مما يقال أو يثار سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم ترك مساحات لنمو وانتشار الأخبار الكاذبة أو الحقائق المنقوصة.