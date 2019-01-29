بسبب "عضة".. حجز 3 أشقاء حرضوا كلبا على طفل في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الثلاثاء، حجز 3 أشقاء 24 ساعة لحين ورود التحريات في واقعة اتهامهم بـتحريض كلب يملكه أحدهم لعضّ طفل بعين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفل المجني عليه 12 سنة، كان يلعب مع أقرانه في الشارع، فقام أحد المتهمين برفقة شقيقيه بتحريض كلب أحدهم ما تسبب في "عض" الضحية. وتبين وجود سابق خلافات جيرة بين العائلتين.

وأمرت النيابة بعرض الطفل المصاب على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد بعقر كلب 3 أشقاء لطفل في عين شمس.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرر محضر رقم 2273 لسنة 2019 عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.