إحباط ترويج 7 أطنان مصاصات مجهولة المصدر في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، ترويج كمية من حلوى الأطفال، عُثر عليها داخل مصنع لإنتاج وتصنيع حلويات الأطفال بأكتوبر.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين مفادها أن "م. ك. خ" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلويات الأطفال (مصاصة) الكائن بالمنطقة الصناعية – دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع وتعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من مخلفات المصانع، وإعادة طرحها بالأسواق محدثاً أض

رار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

بتوجيه حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين، استهدفت المصنع المشار اليه، أمكن ضبط "أحمد. ف" 35 سنة، ومقيم الحي الحادي عشر –دائرة القسم – وهو المدير المسئول وبتفتيش المصنع عُثر بداخلها على 600 كيس مخلفات انتاج زنه الواحد 10 كجم، و50 كرتونه معبأة (مصاصة) الواحدة 12 قطعة زنه 45 كجم، و100 كرتونه معبأة (مصاصة رست بوب) منتج نهائي سعة الواحدة 80 قطعه زنه 50 كجم، و100 شنطة معبأة (مصاصة) زنه الواحدة 10 كجم بلغ إجمالي المضبوطات 7 طن و427 كجم مصاصة ومستلزمات إنتاج بدون بيانات غير صالح للاستهلاك الادمي

بمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وتم تقنين الإجراءات حيالهم.