ماكرون: السيسي يقود معركة فكرية بكل شجاعة

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال ماكرون: "اعتبر التعددية وما تمثلونه في مصر والمنطقة عنصر أساسي للسلام، نأمل أن يكون هناك تعاون مع مصر في مجال التعليم والمكتبات، نؤمن بالاستثمار في التعليم وحسن إعداد الفرد، نحمل كل احترام وتقدير للكنيسة الأرثوذكسية في مصر"، وعلق البابا تواضروس: "هناك ترابط بين الاقتصاد والبيئة من خلال التعليم، والاهتمام بجودة التعليم وتحديث المناهج تساعد على حل مكشلات التعليم في مصر".

وأضاف البابا: "إن السلام والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال الحوار، ونعترف بأهمية الحوار بين البشر وفهم الآخر، ولدينا بينت العائلة هو مؤسسة بين الكنيسة والأزهر تعمل على إرساء الاستقرار، ونرحب بكل تعاون ممكن أن تقدمه فرنسا"، متابعا: " الهجمات الإرهابية كانت تستهدف الوحدة الوطنية، والتي نحفظها في مصر وهذا