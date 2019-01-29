انت الان تتابع البابا: نعتمد على فرنسا في تطوير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال البابا: "هناك تبادل ثقافي واضح بين مصر وفرنسا، وطالبنا بمساعدة فرنسا في تسجيل رحلة العائلة المقدسة لمصر ضمن التراث العالمي، كما أن مصر لديها العديد من الأديرة والتي صارت بمثابة كليات روحية، ونثمن دور فرنسا في حرصها على المحافظة على البيئة وتنفيذ اتفاق المناخ"، موضحا أن مصر تخوض خطة طموح للتنمية المستدامة والانتقال لمستقبل مشرق، وأنها تعول على دور فرنسا في إمكانية تطوير العملية التعليمية.

واستعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ الصباح الباكر، لاستقبال ماكرون، بالمقر الباباوي، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، بجانب قداسة البابا تواضروس، بعض أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة، وشهد محيط الكاتدرائية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشر أفراد الأمن