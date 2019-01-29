انت الان تتابع البابا: نعتمد على فرنسا في تطوير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
البابا تواضروس
استقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال البابا: "هناك تبادل ثقافي واضح بين مصر وفرنسا، وطالبنا بمساعدة فرنسا في تسجيل رحلة العائلة المقدسة لمصر ضمن التراث العالمي، كما أن مصر لديها العديد من الأديرة والتي صارت بمثابة كليات روحية، ونثمن دور فرنسا في حرصها على المحافظة على البيئة وتنفيذ اتفاق المناخ"، موضحا أن مصر تخوض خطة طموح للتنمية المستدامة والانتقال لمستقبل مشرق، وأنها تعول على دور فرنسا في إمكانية تطوير العملية التعليمية.
واستعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ الصباح الباكر، لاستقبال ماكرون، بالمقر الباباوي، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، بجانب قداسة البابا تواضروس، بعض أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة، وشهد محيط الكاتدرائية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشر أفراد الأمن
واستعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ الصباح الباكر، لاستقبال ماكرون، بالمقر الباباوي، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، بجانب قداسة البابا تواضروس، بعض أساقفة المجمع المقدس، والقمص انجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة، وشهد محيط الكاتدرائية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشر أفراد الأمن حول أسوار الكاتدرائية، ولا يسمح بالدخول إلا للمدعوين فقط من رجال الصحافة والإعلام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل والسيدة قرينته، أمس الإثنين، بقصر الاتحادية، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت ماكرون، وذلك في إطار زيارته لمصر التي تستغرق 3 أيام، كما شهد الرئيسان اجتماع منتدى رجال الأعمال "المصري - الفرنسي"، إذ تم استعراض سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين وزيادة الاستثمارات وأنشطة الشركات الفرنسية في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا: نعتمد على فرنسا في تطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.