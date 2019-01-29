شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ببحث آليات مكافحة الإرهاب مع سكرتير مجلس الأمن الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التباحث حول التعاون الثنائي في المجال الأمني، لا سيما فيما يتعلق بآليات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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