شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات «أسبوع شباب الجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة، الثلاثاء، خطة الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام الدراسي للعام الجامعي 2018 / 2019، وتتضمن عدة فعاليات، من بينها المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2019، والمشاركة في مسابقة إبداع 7 في مجال دوري المعلومات، وتنظيم رحلة إلى الأقصر وأسوان، والمشاركة في منتدى شباب الجامعات بمعهد إعداد القادة، والمشاركة في معسكر صديقة البيئة بأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب، وتنظيم مجموعة من الورش التدريبية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الطلابية.

وفي سياق متصل، تشارك جامعة القاهرة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر المقام بجامعة كفر الشيخ في الفترة من 2 حتى 8 فبراير، بمشاركة 26 جامعة مصرية، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، بوفد يتقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب 130 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة و30 مشرفاً لخوض المنافسات المختلفة في الأنشطة الطلابية مع زملائهم في الجامعات المصرية المشاركة بالأسبوع، الرياضية وتشمل تنس الطاولة «طلبة وطالبات»، واسكواش «طلبة وطالبات»، والمصارعة «طلبة وطالبات»، كرة القدم للطلبة، وطائرة «طلبة وطالبات»، والثقافية بمجالات دوري المعلومات، والبحث والمقالات، ومجلات الحائط، والشعر، والنشاط الفني بمجالات الفنون التشكيلية، والكورال والموسيقى، إلى جانب النشاط العلمي ويشمل ابتكارات علمية ومعرض علمي، والنشاط الاجتماعي ويشمل الطالب والطالبة المثالية، والشطرنج.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الجامعة تولي اهتمامًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشارك في جميع الملتقيات الطلابية على المستوى المحلي والعربي، لافتًا إلى أن الجامعة استعدت بقوة لأسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ بمختلف الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع، مؤكدًا على وفد جامعة القاهرة بالحرص على المنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة القاهرة في الأسبوع.

يشار إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من الشباب بالجامعات المصرية للتنافس في مختلف أنواع الأنشطة الطلابية.