شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ‏يعلن حصاد‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إعداد الخطة القومية لمكافحة المخدرات وتنفيذ أنشطتها شارك فيها ‏12 وزارة معنية، متضمنة ثلاث محاور عمل، وهي «الوقاية – الكشف المبكر- العلاج والتأهيل».

ففي محور الوقاية، ارتفع عدد المدارس التي تم تنفيذ حملات التوعية بها ‏ضمن برنامج «اختر حياتك للوقاية من المخدرات»، حيث وصل لــ‏8000 مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ7500 مدرسة خلال عام 2017، و4000 مدرسة خلال عام 2016، و1500 مدرسة خلال عام 2015، بإجمالي 21000 مدرسة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمراكز الشباب التي تم تنفيذ حملات التوعية بها، فقد ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى ‏390 مركز شباب، مقارنة بـ255 مركز شباب خلال عام 2017، و240 مركز شباب خلال عام 2016، و180 مركز شباب خلال عام 2015، بإجمالي 1065 مركز شباب.

أما فيما يتعلق بمحور الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي عدد سائقي الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (145) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، مشيراً إلى حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً للسائقين، ‏حيث انخفض إلى ‏12%‏ خلال عامي «‏2017/2018‏»، و«‏2016/2017‏»، مقارنة بـ17% خلال عام «2015/2016»، و24% خلال عام «2014/2015».

وأضاف أن إجمالي عدد سائقي حافلات المدارس الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (12) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، مع حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً لهؤلاء السائقين أيضاً، ‏حيث انخفض إلى ‏3.1%‏ خلال عام «‏2017/2018‏»، مقارنة بــ‏3.5%‏ خلال عام «‏2016/2017‏»، و7.6% خلال عام «2015/2016»، و12% خلال عام «2014/2015».

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن محور العلاج والتأهيل شهد زيادة في أعداد المراكز العلاجية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، حيث وصلت لــ (‏22‏) مركز علاج خلال عام 2018، مقارنة بــ21 مركز علاج خلال عام 2017، و17 مركز علاج خلال عام 2016، و16 مركز علاج خلال عام 2015، و12 مركز علاج خلال عام 2014، كما تم زيادة ‏أعداد المرضى المترديين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة، حيث وصل لــ‏116517‏ مريض خلال عام 2018، مقارنة بـ‏103950‏ مريض خلال عام 2017، و83621‏ مريض خلال عام 2016، و‏74592‏ مريض خلال عام 2015، وأخيراً تم افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادي العسكري، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الإناث المتلقين للعلاج إلى 7% من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج عام 2018، مقارنة بــ3% عام ‏‏2017، معلناً في النهاية عن الخط الساخن لصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي رقم (16023)، الذي يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.