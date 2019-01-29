شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: ثورة يناير من أصعب الفترات على الدولة المصرية.. «ربنا ما يعيد الأيام دي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، إنه قرر خفض رسوم الخدمات البحرية المقدمة في ميناء شرق بورسعيد بنسبة 50%، بعد أن هجرت بعض التحالفات العالمية الميناء بسبب ارتفاع التكاليف ولجذب مزيد من المستثمرين، وقال:«لابد ألا نتجمد في الأفكار ونكون جاذبين».

وأوضح مميش، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه لا يحسب ما قيل عن خروج قنوات جديدة ومسارات بديلة، مثل القناة القطبية في روسيا والتى قال إنها تظل مجمدة لـ6 أشهر طوال العام.

وردًا على حديث النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن صعوبة التأمين خلال ثورة 25 يناير، وقت أن كان الفريق مميش مسؤولاً عن حماية مدينة الإسكندرية، قال مميش إن فترة ثورة 25 يناير 2011 كانت من أصعب الفترات التي مرت بها الدولة المصرية، قائلا: «ربنا ما يعيد الأيام دي على مصر تاني، كانت أيام صعبة».

وأشار إلى أنه تمت تسمية قناة السويس بهذا الاسم لأنه لم يكن هناك إلا مدينة واحدة بالمنطقة وهى مدينة السويس، وبعدها ظهرت الحياة في منطقة القناة.