شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: هيئة قناة السويس لا تخشى التنافسية رغم وجود بعض النواقص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إنه «رغم وجود بعض النواقص إلا أن الهيئة لا تخشى التنافسية، وإنه أرسل لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، توفير تدريب كاف للعمالة المصرية، لأن قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشترط أن تكون العمالة المصرية في المنطقة لا تقل عن 90% من العمالة في هذه المنطقة»، مضيفا أنه «تم بالفعل تطوير 6 مدارس صناعية في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد».

وأكد مميش، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه «لو تمت تنمية ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة مع وجود المجرى الملاحي الجديد للقناة فسنكون قد تحكمنا في التجارة العالمية لأن موقعنا في قلب العالم»، مشيرا إلى استمرار الهيئة في تنمية ميناءي بورسعيد والسخنة حالياً.