شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فحص شامل لمعديات منشأة القناطر للتأكد من «اشتراطات الأمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بفحص شامل للمعديات الواقعة بنطاق المركز للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من توافر اشتراطات الأمان بها حفاظا على حياة مستخدميها.

وقال محافظ الجيزة في تصريحات صحفية على هامش جولته بمركز ومدينة منشأة القناطر، الثلاثاء، إن المعديات تعد أحد وسائل النقل الهامة لبعض القرى بالمركز مما تعد ضرورة هامة لفحصها وإحكام الرقابة عليها تجنباً لحدوث أي مشكلات مستقبلاً.

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد مستشفى وردان ووحدة الرعاية الصحية الأولية باتريس للوقوف على توافر الأطباء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى موجها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للوقوف على احتياجات الوحدات الصحية وتوفيرها للارتقاء بمستوى الأداء بهما.

كما تفقد «راشد» مقلب المخلفات بقرية برقاش لدراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة منه خاصة وأنه مقام على مساحة شاسعة وتتوافر به العناصر اللازمة لإنشاء مصنع تدوير مخلفات به.

وتابع المحافظ الأعمال التي تمت لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة فدان بقرية المنصورية إلى جانب إزالة تعديات في المهد على أراضي زراعية بقرية أبوغالب.