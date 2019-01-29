شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البري في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين، موضحًا أن عشرات الفلسطينيين بدأوا في العبور في الاتجاهين، وأن حافلات مصرية وأخرى فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للمتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (1/2) والحافلات الخامسة والسادسة والسابعة على أن يكون التواجد صباحاً في صالة «النجار» بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.