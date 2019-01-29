شكرا لقرائتكم خبر عن مميش يعلن استعادة تكلفة قناة السويس الجديدة في أٌقل من عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، إن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.

وأضاف «مميش» خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، أن المستثمرين أًصبحوا يتنافسون ويتسارعون على شراء أراضٍ في المنطقة الاقتصادية للقناة، مشيراً إلى تكليف الرئيس السيسي بتصنيع 100 مركب صيد بالمنطقة.

ولفت مميش إلى أن كل ما تم تطويره بمنطقة القناة تم بأيادٍ مصرية وصناعة مصرية، وقال: «مفيش مسمار بنشتريه من الخارج».