شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية تعلن إطلاق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الإذاعة المصرية، الاثنين، مؤتمرا صحفيا لانطلاق حفلات أضواء المدينة في ثوبها الجديد بحضور نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ومحمد عبدالسلام المستشار الإعلامي والممثل لشركة «طرادكو» الراعية للمسابقة، التي ستطلقها الإذاعة المصرية من خلال حفلات أضواء المدينة.

وأشادت نادية مبروك بالدعم الكبير الذي يوليه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وتطويرها لتليق باسم أضواء المدينة والإذاعة المصرية والإعلام المصري والعربي.

وأشارت رئيس الإذاعة إلى توجه الدولة المصرية في التعاون بين مؤسساتها والقطاع الخاص وبناء عليه تم وضع شكل للتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة وشركة «طرادكو» لإعادة إحياء حفلات أضواء المدينة وإطلاق مسابقة اختيار الأصوات الفنية الشابة التي ستقدمها حفلات أضواء المدينة عبر لجنة رئيسية في القاهرة وتتمثل في: الموسيقار هاني مهنا والموسيقار منير الوسيمي والفنانة نادية مصطفى والموسيقار يحيي الموجي، ولجنة فرعية ستجوب المحافظات وتتألف من: الموسيقار محمد الطوخي والموسيقار حسن دنيا ود. أمل إبراهيم لانتقاء أفضل الأصوات الشابة.

أشادت أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية، في كلمتها بدور رجال الأعمال الوطنيين والفنانين المشاركين في مشروع إعادة إطلاق حفلات أضواء المدينة بالإضافة إلى قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن هناك تكاملا وتعاونا مشتركا لخروج أضواء المدينة بشكل مبهر يرضي طموح الجمهور المصري والعربي، وأنه سيتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تضاهي أكبر الحفلات الفنية في العالم، وأضافت «مسعود» أنه من خلال المسابقة سيتم اختيار فرقة موسيقية خاصة للهيئة الوطنية للإعلام مكونة من شباب الشعراء والملحنين والموسيقين، كما سيواكب ماسبيرو التطور الفني بإطلاق حفلات جديدة خاصة للفرق الشبابية، مؤكدة على عودة ماسبيرو كسابق عهده بوابة لكل المبدعين في مصر والعالم العربي.

وفي كلمته أكد محمد عبدالسلام، المستشار الإعلامي لشركة «طرادكو»، على مكانة ماسبيرو وأهمية رجوعه أفضل مما كان لأنه أساس الإعلام في مصر، موضحا أهمية القوى الناعمة كسلاح فعال لمصر. ويذكر أنه تم فتح باب التسجيل والاشتراك في المسابقة من خلال الموقع:

www.adwaalmadina.com وهذا الموقع خصيصا لمسابقة أضواء المدينة وحفلات أضواء المدينة وتبدأ الاختبارات الأولى آخر فبراير.

وستتم الاختبارات الأولى في الإذاعة المصرية بمحافظات مصر وستقام التصفية النهائية بمبنى الإذاعة المصرية بماسبيرو، وسيتم اختيار 10 أصوات فائزة ومنحهم شهادة اعتماد بالغناء من الإذاعة المصرية، كما سيتم منحهم تصريح نقابة المهن الموسيقية وسيتم تقديمهم في حفلات أضواء المدينة مع إنتاج أغانٍ خاصة بهم لكبار الكتاب والملحنين.

وسيتم منح أصحاب المراكز الأولى مكافآت مادية وعينية، وسيتم تحديد المراكز الأولى من خلال تصويت الجمهور لهم لمدة أسبوعين وسيقومون بالغناء في حفلة أضواء المدينة لأعياد الربيع، وجارٍ الاتفاق مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى لإحياء حفلات أضواء المدينة، وتستمر حفلات أضواء المدينة طوال العام في محافظات مصر المختلفة، استعدادا لإجراء مسابقة لاختيار أحسن شعراء الأغنية والملحنين استعدادا لتكوين فرقة موسيقية لأضواء المدينة، ونستعد لإجراء مسابقات مع العازفين أيضا لتكوين فرقة موسيقية خاصة بحفلات أضواء المدينة.