شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الدقهلية: إزالة 1880 حالة تعدٍ على أراضي الدولة خلال «الموجة الـ12» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية في 9 مراكز ومدن بمحافظة الدقهلية وهى «أجا السنبلاوين طلخا الجمالية ميت غمر الستامونى بلقاس المنصورة منية النصر» من إزالة 132 حالة تعدٍ من التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن الموجة الثانية عشرة، التي أطلقت في يناير الجاري، حيث تمت منها 83 تعدٍ بالزراعة و50 حالة تعدٍ بالبناء.

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المساحة التي تمت إزالة المباني عليها بلغت 5544 مترا بالإضافة إلى 7 أفدنة و15 قيراطا و22 سهما تمت إزالة التعديات بالزراعة عليها وبذلك بلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالة التعديات عليها 1880 حالة تعدٍ منها 1178 تعدى بالبناء و702 تعدى بالزراعة، وبلغ إجمالي المساحات المبنية التي تمت إزالة التعديات عليها 202 ألف و65 مترا كذلك تمت إزالة التعديات بالزراعة بإجمالي 101 فدان و7 قراريط وسهم واحد.

وأضاف أن حملات إزالة التعديات حققت نتائج كبيرة وأكدت إصرار الدولة على إزالة كافة التعديات ومحاسبة المخالفين وكذلك استرداد الأراضي المملوكة لها وهي أموال عامة ملك لجميع المصريين ولا يجب التفريط في متر واحد منها لأن من يفرط في أموال الشعب يجب أن يحاكم فورا.