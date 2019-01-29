شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ 30 مشردًا في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت مها الحفناوي، مدير عام التضامن بالإسماعيلية، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مشرد في أي موقع بأنحاء قرى ومدن ومراكز المحافظة للتعامل الفوري معه ونقله إلى أماكن آمنة.

وقالت الحفناوي إنها كلفت لجنة ميدانية يطلق عليها «التدخل السريع» برئاستها تتولى القيام بجولات ميدانية يومية منذ الصباح وحتى المساء يوميا لرصد أي حالات من المشردين، مؤكدة أنه تم رصد 30 حالة حتى الآن منذ إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الوزارة وغرفة المتابعة الميدانية للمبادرة التي تشرف عليها غادة والي، وزيرة التضامن.

ووصفت مدير عام التضامن بالإسماعيلية، المبادرة بأنها من أفضل المبادرات المجتمعية في تاريخ العمل المجتمعي، مشيرة إلى اكتشاف بعض الحالات التي تتسول ولا تحتاج إلى الإيواء وتتخذ من التسول مهنة ويتم الإبلاغ عنهم، بينما يتم توفير حياه كريمة لكل مشرد.