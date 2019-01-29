شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل ورياح مثيرة للرمال وأمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، الأربعاء، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 19»، الإسكندرية «7– 18»، قنا «7 – 22»، الأقصر «7– 22»، وأسوان «11 – 24».