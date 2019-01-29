شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 117 متقدمًا لمبادرة «وظيفة تك» من بنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن نجاح البنك في تنفيذ وتمويل برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «وظيفة تك» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى أنه تم استلام 117 ملفا في أقل من شهر وذلك من كافة محافظات الجمهورية.

من جهته، صرح الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأن خطوات الحصول على المنحة تتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويختار المتدرب بنفسه الشركة التي يرغب في التدريب بها، ويقوم بتسجيل بياناته ثم يحصل على خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها واسم الشركة المقدمة للتدريب ثم يتوجه به إلى البنك، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للمبادرة والضامن.

وأضاف فاروق أنه في ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فإن البنك يقدم قرض ميسرة بدون فائدة ولن تتضمن مصاريف التدريب أي أعباء إدارية، حيث يتحملها صندوق تحيا مصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات، ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص.