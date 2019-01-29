شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر قائمة بأسعار عدد من المستحضرات البيطرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت وزارة الزراعة في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم عن قائمة لتحديد أسعار عدد من المستحضرات البيطرية. وللاطلاع على القائمة:

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