شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح أعمال تطوير 7 مكاتب توثيق بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة العدل، أعمال التطوير التقني والإنشائي في مجال التوثيق، وافتتحت، الثلاثاء، 7 مكاتب بمختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار أشرف رزق، مساعده لشؤون الشهر العقارى في افتتاح تلك المكاتب، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يستهدف توفير خدمات التوثيق لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.

افتتاح مكاتب توثيق بالإسكندرية

وشملت الافتتاحات 6 مكاتب للتوثيق، 3 منها بأحياء (سيدي جابر، والرمل، والمعمورة)، قد تم تطويرها بالكامل سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية، أومن حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبى محرم بك والمنتزه، إلى جانب مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي بمحكمة شرق الإسكندرية بالمنشية، لتتمتع أغلب مكاتب توثيق المحافظة ببنية إنشائية متطورة مزودة ومدعمة بوسائل وأساليب تقنية حديثة تيسر على مقدم الخدمة وطالبها.

كما أثمر التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، عن إنشاء مكتب توثيق العامرية ثان وهو مكتب جديد يخدم منطقة كتلتها السكانية ذات كثافة عالية، وقد تم إنشائه على ذات النسق الإنشائي والتقني للجيل الجديد من مكاتب التوثيق.

افتتاح مكاتب توثيق بالإسكندرية

جدير بالذكر، أن جميع المكاتب المستحدثة تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.