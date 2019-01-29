شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح من رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل ميناء سفاجا البحري صباح اليوم الثلاثاء، سفينة الشحن وادي الكرم وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني مستورد لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على مطاحن عدد من المحافظات، حيت تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات بتفريغها في صوامع سفاجا.

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