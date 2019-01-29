شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة امتحانات النقل بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت منذ قليل، نتيجة امتحانات النقل لطلاب محافظة القاهرة، على الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث أن امتحانات النقل تضم امتحانات الابتدائى و6 ابتدائى وأولى إعدادى و2 إعدادى.

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من جانبه أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة 6 ابتدائى وأولى إعدادى و2 إعدادى وباقى امتحانات النقل ظهرت بالمدارس على مستوى المحافظة، وعلى الموقع الإلكترونى للمديرية.

وفى السياق ذكر محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365” أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من الكنترولات ومراجعاتها مشيرا الى هناك 34 كنترول يتم تجميعهم، ومن المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها.