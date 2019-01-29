محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.7%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 81.7 %. وهنأ فودة الطلاب، موضحًا أن النسبة المئوية للنتيجة جيدة مطالبًا الطلاب ببذل مزيدا من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني لتحقيق مراكز علي مستوى الجمهورية . وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على أن النتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب بالمحافظة متمنيا التفوق لهم فى المستقبل وتحقيق أمنياتهم، مضيفًا أنه تقدم للامتحان 2574 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية وتم توزيعهم على 70 لجنة.

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