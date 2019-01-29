شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسى ماكرون بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للكاتدرائية المرقسية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

فيديو.. البابا تواضروس يستقبل الرئيس الفرنسى ماكرون بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

استقبل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وزيرة التخطيط: التضخم انخفض لـ12%.. وتؤكد: تبقى القليل وعلينا الصبر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن معدل التضخم انخفض لـ12% العام الماضى، نتيجة ظهور باكورة الإنتاج على جميع المستويات، وثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

مميش: المستثمرون أصبحوا جادين عقب قرار الرئيس بسحب الأرض بعد 3 سنوات

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن المستثمرون الساعون لشراء أراضى بالمنطقة الاقتصادية بالقناة، أصبحوا جادين بعد قرار رئيس الجمهورية بسحب الأرض من المستثمر بعد 3 سنوات، حال عدم استغلالها.

ماكرون فى ضيافة البابا تواضروس.. ثناء كبير على اللقاء التاريخى بالمرقسية

اتجهت الأنظار صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الهام والتاريخى، بين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى احتضنته الكاتدرائية المرقسية فى العباسية.

حكومة فلسطين تقدم استقالتها..وتؤكد: مستمرون لحين تشكيل حكومة جديدة

أعرب الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطينى الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكدا على أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهى مستمرة فى أداء مهامها وخدمة أبناء شعبها فى كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسئولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

بالانفوجراف.. الحكومة تستعرض حصاد‎ خطة مكافحة المخدرات بين 2015 و2018

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن حصاد‎‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ‏وذلك منذ بداية إطلاقها فى مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018‏‏، وشارك فى إعداد الخطة وتنفيذ أنشطتها (‏12) وزارة معنية، متضمنة ثلاث محاور عمل وهى (الوقاية – الكشف المبكر- العلاج والتأهيل)، ففى محور الوقاية ارتفع عدد المدارس التى تم تنفيذ حملات التوعية بها ‏ضمن برنامج اختر حياتك للوقاية من المخدرات، حيث وصل لــ (‏8000) مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ (7500) مدرسة خلال عام 2017، و(4000) مدرسة خلال عام 2016، و (1500) مدرسة خلال عام 2015 بإجمالى (21000) مدرسة.

شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له وذلك فى إطار زيارته الحالية لمصر.

مميش من البرلمان: 600 مليون دولار زيادة فى إيرادات القناة خلال 2017/2018

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، عن تحقيق هيئة قناة السويس زيادة فى الإيرادات بلغت 600 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2017/2018 عن العام السابق له 2016/2017، لافتا إلى أنها أعلى زيادة فى تاريخ القناة، وكانت كفيلة بتغطية تكلفة حفر قناة السويس الجديدة.

"الرقابة الإدارية" تحث المواطنين على المشاركة فى الإبلاغ عن وقائع الفساد

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أغنية للمطرب الشاب أحمد جمال تحت شعار" شارك وبلغ عن الفساد"

غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالعاصمة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.