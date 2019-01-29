شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: المستثمرون أصبحوا جادين عقب قرار الرئيس بسحب الأرض بعد 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن المستثمرون الساعون لشراء أراضى بالمنطقة الاقتصادية بالقناة، أصبحوا جادين بعد قرار رئيس الجمهورية بسحب الأرض من المستثمر بعد 3 سنوات، حال عدم استغلالها.

وأوضح مميش، أنه كان هناك مستثمرين يحصلون على الأراضى ويبقون عليها دون استغلال لفترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، مضيفا "كانوا بيسقعوها، ولكن القرار الرئاسى، جاء لوقف تلك الحالات، حيث من لايعرف يستغل الأرض تسحب منه بعد 3 سنوات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة إستراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته في تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تنويع مصادر الاستثمار، قائلا "نحن حريصون على تنويع مصادر الاستثمار حتى لا نكون تحت إيد حد".

وأشار الفريق مميش، إلى وجود خطة طموحة لتطوير البنية التحتية، موضحا أنه بنهاية العام الحالى ستكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى منافسة مع العالم، لافتا إلى أن الخطط الزمنية تشمل الانتهاء من المشروعات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

وأكد أنه لا يوجد استثمار دون ترويج وتسويق، قائلا "كنا فى زيارة ترويجية فى ألمانيا، وناس رجعت معانا فى الطيارة أخدوا أرض فى المنطقة الاقتصادية". موضحا، أنه سيتم افتتاح مركز تدريب "سيمينز" الشهر المقبل لتدريب العمالة الفنية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لقاء مع الجانب الصينى الأسبوع المُقبل لافتتاح مركز تدريب صينى أيضا.