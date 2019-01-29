شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون فى ضيافة البابا تواضروس.. ثناء كبير على اللقاء التاريخى بالمرقسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الهام والتاريخى، بين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى احتضنته الكاتدرائية المرقسية فى العباسية.

واستقبل البابا تواضروس ماكرون، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكان فى انتظاره لفيف من أساقفة المجمع المقدس، سكرتير البابا ولفيف من الكهنة، وصافحهم الرئيس الفرنسى لدى وصوله.



الترند المصرى

الزيارة الهامة، رفعت اسمى "البابا تواضروس" و"ماكرون" فى الترند المصرى، ضمن قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الثلاثاء، مغردين بفيديوهات وصور، عن اللقاء الهام، ومثنين على حديث البابا مع الرئيس الفرنسى.

وأثنى رواد تويتر، على الحديث الذى دار بين البابا تواضروس والرئيس الفرنسى، حول متانة العلاقات الفرنسية المصرية، وحول التعليم والتنمية، وغردوا فى حب البابا توارضوس، فقالت إحداهما :"البابا تواضروس ليه كل الاحترام"، وغرد آخر :"لقاء تاريخى وهام بين البابا والرئيس الفرنسى، فى الكاتدرائية"، وغرد أحدهما :"حلوة لقطة زيارة ماكرون للبطرسية، ووضع ورد على صور شهداء البطرسية".

فيما اعتبر البعض أن زيارة ماكرون للكاتدرائية، ستكون هامة فى مسيرة إحياء "مسار العائلة المقدسة" خاصة أن ماكرون فى زيارته أبدى اهتماما كبيرا بالسياحة المصرية.