شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. الحكومة تستعرض حصاد‎ خطة مكافحة المخدرات بين 2015 و2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن حصاد‎‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ‏وذلك منذ بداية إطلاقها فى مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018‏‏، وشارك فى إعداد الخطة وتنفيذ أنشطتها (‏12) وزارة معنية، متضمنة ثلاث محاور عمل وهى (الوقاية – الكشف المبكر- العلاج والتأهيل)، ففى محور الوقاية ارتفع عدد المدارس التى تم تنفيذ حملات التوعية بها ‏ضمن برنامج اختر حياتك للوقاية من المخدرات، حيث وصل لــ (‏8000) مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ (7500) مدرسة خلال عام 2017، و(4000) مدرسة خلال عام 2016، و (1500) مدرسة خلال عام 2015 بإجمالى (21000) مدرسة.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه بالنسبة لمراكز الشباب التى تم تنفيذ حملات التوعية بها، فقد ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى (‏390) مركز شباب، مقارنة بـ (255) مركز شباب خلال عام 2017، و(240) مركز شباب خلال عام 2016، و(180) مركز شباب خلال عام 2015 بإجمالى (1065) مركز شباب.

أما فيما يتعلق بمحور الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن إجمالى عدد سائقى الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بلغ نحو (145) ألف سائق منذ إطلاق الخطة فى 2015 حتى 2018، مشيرا إلى حدوث انخفاض تدريجى فى نسب التعاطى سنويا للسائقين، ‏حيث انخفض إلى ‏12%‏ خلال عامى ‏2017/2018‏ و ‏2016/2017‏ مقارنة بـ 17% خلال عام 2015/2016، و24% خلال عام 2014/2015، مضيفا فى الوقت نفسه أن إجمالى عدد سائقى حافلات المدارس الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بلغ نحو (12) ألف سائق منذ إطلاق الخطة فى 2015 حتى 2018، مع حدوث انخفاض تدريجى فى نسب التعاطى سنويا لهؤلاء السائقين أيضا، ‏حيث انخفض إلى ‏3.1%‏ خلال عام ‏2017/2018‏ مقارنة بــ ‏3.5%‏ خلال عام ‏2016/2017‏، و 7.6% خلال عام 2015/2016، و12% خلال عام 2014/2015.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن محور العلاج والتأهيل شهد زيادة فى أعداد المراكز العلاجية التى تم إنشاؤها منذ إطلاق الخطة فى 2015 حتى 2018، حيث وصلت لــ (‏22‏) مركز علاج خلال عام 2018 مقارنة بــ (21) مركز علاج خلال عام 2017، و (17) مركز علاج خلال عام 2016، و (16) مركز علاج خلال عام 2015، و (12) مركز علاج خلال عام 2014، كما تم زيادة ‏أعداد المرضى المترديين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة حيث وصل لــ (‏116517‏) مريض خلال عام 2018، مقارنة بـ (‏103950‏) مريض خلال عام 2017، و (‏83621‏) مريض خلال عام 2016، و (‏74592‏) مريض خلال عام 2015.

وأخيرا تم افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادى العسكري، الأمر الذى ساهم فى زيادة نسبة الإناث المتلقين للعلاج إلى 7% من إجمالى الحالات المتقدمة للعلاج عام 2018 مقارنة بــ 3% عام ‏‏2017، معلنا فى النهاية عن الخط الساخن لصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى رقم (16023) والذى يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.